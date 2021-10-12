Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Марвин Веттори: «Мне нравятся ринг-герлз, они всегда были частью ММА. Хотя спорт проживет и без них»

12 октября, 05:43
Теги:

Пятый номер среднего веса UFC Марвин Веттори поделился мнением о словах Хабиба Нурмагомедова, что ринг-герлз не имеют смысла.

«Не знаю, что сказать по этому поводу. Сегодня столько всего творится с этим феминизмом и прочим (смеется)... Ринг-герлз всегда были частью бизнеса. Мне они не вредят. Мне нравится, когда они рядом (смеется). Но может ли спорт прожить без них? Да, может», — сказал Веттори на YouTube-канале MMA Uncensored.

23 октября Веттори подерется с Пауло Костой на UFC Vegas 41.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
0