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Легенда UFC Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии

Член Зала славы UFC Чак Лидделл арестован после драки с женой
12 октября, 09:24
Чак Лидделл. Фото Getty Images
Чак Лидделл. Фото Getty Images
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Легендарный боец UFC Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии, сообщает TMZ.

По данным источника, в понедельник, 11 октября, спортсмен был арестован у себя дома, после того как его жена обратилась в полицию.

Ссора супругов переросла в драку. На данный момент Лиделл находится в тюрьме, залог за его освобождение — 20 тысяч долларов.

Последний бой 51-летний Лидделл провел в ноябре 2018 года на турнире Golden Boy MMA. В первом раунде он уступил нокаутом Тито Ортизу, которого ранее дважды побеждал под баннером UFC.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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