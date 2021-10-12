Легенда UFC Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии

Легендарный боец UFC Чак Лидделл задержан по подозрению в домашнем насилии, сообщает TMZ.

По данным источника, в понедельник, 11 октября, спортсмен был арестован у себя дома, после того как его жена обратилась в полицию.

Ссора супругов переросла в драку. На данный момент Лиделл находится в тюрьме, залог за его освобождение — 20 тысяч долларов.

Последний бой 51-летний Лидделл провел в ноябре 2018 года на турнире Golden Boy MMA. В первом раунде он уступил нокаутом Тито Ортизу, которого ранее дважды побеждал под баннером UFC.