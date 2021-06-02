Марвин Веттори: «Борюсь весь лагерь к Адесанье без футболки. Он слишком потный, худой и проворный»

Претендент на пояс UFC в среднем весе Марвин Веттори поделился ожиданиями от титульного поединка против Израэля Адесаньи.

«Из нашего первого боя мне больше всего запомнилось, насколько потный, мокрый он был. Очень худой, проворный, скользкий. Он вылезал из всех моих захватов, очень проворный. Мы это учли, и весь этот лагерь я борюсь и грэпплю без футболки и любой верхней одежды. Я хочу быть готовым к тому, что соперник будет потным, что за него тяжелее будет цепляться, хватать, удерживать.

Что я извлек из его боя с Блаховичем? Понял, что его тайминг и скорость сильно зависят от его весовой категории. Он даже близко не выглядел настолько быстрым и чувствительным в полутяжах. Ян Блахович — не самый техничный боец, но он идеально работал против джеба Израэля, его киков. Адесанья хорош, но у него даже близко нет такого сумасшедшего тайминга, как, например, у Теренса Кроуфорда или там Флойда Мэйвейзера. Он не на этом уровне. Может, это не понимают люди — и мне, если честно плевать, что не понимают, но главное — это понимаю я», — сказал Веттори в интервью ESPN.

Поединок Веттори и Адесаньи пройдет 12 июня на UFC 262. В их первом бою три года назад победил нигериец раздельным решением.