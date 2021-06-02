Олейник рассказал об ультиматуме UFC: «Отказываться от боя со Спиваком было нельзя»

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал «СЭ», что у него не было возможности отказаться от поединка с Сергеем Спиваком из Молдавии. Бой пройдет в ночь на 20 июня на турнире UFC Fight Night.

— Была ли возможность отказаться от поединка?

— Перед этим я, наверное, слишком много говорил, что ранее отказывался (от поединков с бойцами из стран СНГ. — Прим. «СЭ»). Я действительно отказывался порядка 8-10 раз. Мне предлагали бои и с Сашей Волковым, с Шамилем Абдурахимовым, и с Серегой Павловичем, еще с кем-то. Всех предлагали, а я отказывался. А сейчас возможности отказаться, по сути, не было. Мне сказали достаточно жестко: «Не вздумай отказываться, потому что это решение будет нехорошее». Ковидовская тема, UFC психует, так как не может привозить бойцов. Сказали: «Мы не можем сейчас быть слишком лояльными ко всем, чтобы перебирать пары». Сожаление чисто человеческое есть [что придется драться со Спиваком], но спортивного сожаления быть не может. Мы все-таки профессионалы. В любой момент, если бы была поставлена ультимативная позиция, я бы дрался и с Волковым, и с Абдурахимовым, и с Павловичем. К счастью, раньше такого не было. К несчастью, сейчас до этого дошло.

— Сергей сказал, что вас поставили в безвыходное положение: или принимаете бой, или вас увольняют из UFC. Шла ли речь об увольнении?

— Не знаю про увольнение, но, как я сказал, позиция [UFC] была достаточно жесткой. Сказали, что не надо сейчас пытаться по тем или иным причинам уйти от этого боя.

На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года.

(Илья Андреев)