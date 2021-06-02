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Дрю Добер: «Разница между Хабибом и Исламом в том, что Махачев — более осторожный боец»

22:00
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Instagram
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13-й номер рейтинга легкого веса UFC Дрю Добер поделился мнением о шансах Ислама Махачева стать чемпионом.

«Ислам талантливый боец, вся техника при нем. Самое большое различие между ним и Хабибом я вижу в ментальности. Хабиб больше любит рисковать. Даже по их интервью видно, насколько они в этом отличаются.

Ислам более осторожный боец, любит драться безопасно. В бою я чувствовал, насколько он расслаблен и удовлетворен, просто находясь в гарде. Думаю, у него есть способности, чтобы стать чемпионом, но мне кажется, это можно сказать про всех бойцов из топ-10?", — сказал Добер в интервью YouTube-каналу «Pub Sports Radio».

6 марта Махачев задушил Добера ручным треугольником на UFC 259.

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