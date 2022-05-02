Марлон Вера хотел бы провести бой с Жозе Альдо

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) признался, что следующий поединок он бы хотел провести против Жозе Альдо (31-7), который идет на серии из трех побед.

«Я хотел бы вновь встретиться с Жозе Альдо, но уже в пятираундовом противостоянии, — сказал Вера после UFC on ESPN 35. — В прошлый раз он отказался драться со мной 5 раундов. Если нам организуют реванш, я гарантирую, что финиширую его. Да я бы хоть завтра вышел с ним в клетку. Все потому, что я расстроен, как прошел наш бой и потому, что он отказался драться со мной 5 раундов».

Вера и Альдо дрались 19 октября 2020 года на UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе, США. Победу единогласным решением судей одержал бразилец.

В последнем бою Вера победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США. Альдо последний бой также провел против Фонта, победив его единогласным решением судей 4 декабря 2021 года на UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе, США.