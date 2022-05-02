Ян Блахович рассказал, как у него парализовало левую половину тела

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, 39-летний поляк Ян Блахович (28-9) рассказал, что в этом году у него парализовало левую часть тела из-за диска на шее, который придавил нерв.

«Я проснулся в понедельник и почувствовал боль в области шеи, — сказал польский боец в интервью MMA Fighting. — Сперва я подумал, что просто неудачно лег на кровать, однако в зале, после пары упражнений и удара по защите, я ощутил резкую боль. Я не чувствовал левую руку, левая сторона тела была полностью отключена, парализована. Тогда я понял, что все серьезно. Я пошел к врачу. В больнице мне сделали МРТ, которое показало, что один из дисков на шее давит на нерв. Вот почему у меня парализовало руку. Было страшно. Ты не понимаешь, что происходит. Ты не можешь пошевелить рукой. Это было новое, но пугающее чувство».

Блахович подерется с австрийским бойцом сербского происхождения 30-летним Александром Ракичем (14-2) в главном событии UFC Fight Night, который состоится 15 мая в Лас-Вегасе, США.