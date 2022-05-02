Джастин Гэтжи: «Я пробью дыру в лице Оливейры»

Легковес UFC Джастин Гэтжи (23-3) в преддверии титульного боя против чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (32-8) уверен, что он заставит бразильца сдаться.

«Во многих своих поражениях Чарльз не был нокаутирован, а просто сдавался, — сказал Гэтжи в интервью ESPN. — Сдача — это выбор, который боец делает осознанно. Сделав это раз, ты повторишь это, потому что знаешь, что эта опция есть. Я этот выбор никогда не делал, а Чарльз сдавался. В глубине души он осознает, что у него всегда есть выход — это сдаться, когда он пропустит слишком много тяжелых ударов. Тогда я оценивал молодого человека. Сейчас Чарльз стал мужчиной с уверенностью в себе. Тем не менее я уверен, если ты сдался однажды, ты сдашься еще раз. Я идеальный боец, чтобы показать это. Мне нужно держаться подальше от его грепплинга, но я пробью дыру в его лице, и это будет великолепно».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Бразилец идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Гэтжи в прошлом бою 7 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей победил Майкла Чендлера (22-7).