Марлон Вера подтвердил, что подерется с Петром Яном

24-летний китаец Сонг Ядонг (19-6) выразил желание провести матч-реванш с Марлоном Верой (19-7), на что эквадорец заявил, что следующий бой у него будет против Петра Яна (16-3).

«Прошло ровно два года с тех пор, как я побил Чито, — написал Ядонг в Twitter. — Я в курсе, что он недоволен судейским решением, но помни, что в том бою я был не в лучшей форме. Я заинтересован в матче-реванше, это было бы очень весело».

Вскоре последовал ответ Веры: «Тебе понадобилось 2 года, чтобы отрастить яйца. Ты стал такой же су****, как и твой тренер [Юрайя Фейбер]. Сперва я надеру зад Яну. Однако впоследствии я снова надеру задницу и тебе».

«Не забывай, что тогда я спас твой бой, — парировал Ядонг. — Мне не нужно тренироваться, чтобы победить тебя. С тренировочным лагерем я и вовсе отправлю «Соленые Читос» на пенсию».

Ядонг и Вера дрались 16 мая 2020 года на UFC on ESPN 8 в Джексонвилле, США. Ядонг победил единогласным решением судей.