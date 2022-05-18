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Сегодня, 12:56

Кормье допустил, что Хабиб возобновит карьеру бойца в случае победы Оливейры над Махачевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру бойца, если его товарищ по команде и друг Ислам Махачев проиграет Чарльзу Оливейре.

«Было бы неплохо увидеть, как Хабиб сразится с Оливейрой, верно? Многие люди ждут этот бой, — сказал Кормье в эфире The DC&RC Show. — Если Оливейра победит его давнего друга и товарища по команде (Махачева — Прим. «СЭ»), то это станет лучшим способом попытаться вернуть Хабиба обратно к боям».

«Дана Уайт приложил много усилий, предлагал много денег, чтобы Хабиб вернулся, но этого оказалось недостаточно, — продолжил он. —  Но что, если он вернется, чтобы защитить честь своего друга, если Ислам не справится с поставленной задачей?».

По слухам, бой Махачева против Оливейры за вакантный титул UFC в легком весе может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
ММА
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