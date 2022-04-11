Малыхин выплатит Двалишвили 50 тысяч долларов за поражение Яна Стерлингу

Временный чемпион ONE Championship, на счету которого 10 побед и ни одного поражения Анатолий Малыхин сообщил, что он переведет другу действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (21-3) Мерабу Двалишвили (14-4) 50 тысяч долларов.

«Для меня спор — это святое», — написал Малыхин в соцсетях.

Ранее перед UFC 273 Малыхин заключил с Двалишвили пари. «Мераб Двалишвили, погнали спор по 50 тысяч долларов, или ты будешь исполнять как твой дружок клоун?» — написал Малыхин в соцсетях. Двалишвили вызов принял. «Я согласен. Давай сделаем ставку», — написал грузинский боец.

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой прошел на турнире UFC 273 10 апреля в Джексонвилле, Флорида.