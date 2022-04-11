«Стерлинг не выиграл первый раунд». Джон Маккарти прокомментировал поражение Яна

Бывший рефери Джон Маккарти прокомментировал решение судей отдать победу Алджамейну Стерлингу (21-3) в чемпионском бою против Петра Яна (16-3).

«Несмотря на то что я был впечатлен действиями Алджамейна Стерлинга в этом бою, он никоим образом не мог выиграть первый раунд, — сказал Маккарти в своем подкасте Weighing In. — Ян выбрасывал более тяжелые удары, а Стерлинг оставался на дистанции и постоянно перемещался. Стерлинг мало попадал. Он выбросил несколько ударов ногами, а в конце раунда, когда Ян стал прессинговать, пропустил несколько тяжелых ударов.

Поэтому не надо говорить, что Стерлинг выиграл первый раунд. Он выиграл второй раунд, но не нанес Петру никакого ущерба, поэтому я понимаю, почему судьи поставили 10-9. Первый, четвертый и пятый раунды были близкими, но их выиграл Петр. Второй и третий раунды забрал Стерлинг. Однако меня не возмущает победа Стерлинга, потому что он дрался с головой. Он сделал все, что в его силах, чтобы сохранить пояс».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.