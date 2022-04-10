Генри Сехудо: «Чимаев — эмоциональный и перетренированный боец»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о выступлении Хамзата Чимаева в поединке с Гилбертом Бернсом.

«Чимаев слишком большой для полусреднего веса, я всегда говорил это, — сказал Сехудо на Youtube-канале «The Triple C & Schmo Show». — Да, он может сделать вес, но с трудом. И это влияет на выносливость. Я считаю, Чимаев в 185 фунтах — более опасный боец, чем в 170 фунтах. Если думать о его поединке против Колби... я считаю, что он все равно может побить его, но если они сделают 5 раундов — это уже совсем другая история. И Камару будет рад, потому что чем больше видео у него будет на Чимаева, тем лучше он придумает геймплан.

Еще такой момент — Чимаев не мог нормально перевести Гилберта Бернса, сможет ли он перевести Колби или Камару? Думаю, Колби сможет его перевести, они, пожалуй, оба смогут друг друга перевести — все упрется в то, кто лучше нащупает тайминг и дистанцию. Я увидел много недостатков у Чимаева. Он эмоциональный боец. Если вы посмотрите бои реально лучших, того же Деметриуса Джонсона — эти ребята знают, как соперничать, как искать пути. Они не заканчивают бои с таким опухшим лицом. Чимаев слишком много выкладывает о себе в бою, слишком многое рассказывает.

Я также думаю, что он перетренировывается. Когда он говорит, что тренируется 5 раз в день, я такой: «Бро...». Если ты знаешь, как правильно драться, соперничать, ты будешь лучшей версией себя. Для этого тебе не нужно тренироваться 5 раз в день. Нет смысла перетренировываться. Честно, я даже не знаю, что сейчас думать о Чимаеве, не знаю. Я думаю, он станет лучше благодаря сегодняшнему бою, но вопрос — изменит ли он свои тренировочные паттерны. Он просто выглядел наполовину сломанным сегодня. Просто у него оказалось чуть больше духа и резервов, чем у Гилберта, поэтому он победил. Бои с Камару и Колби будут уже другой историей. И, повторюсь, я вижу у него больше шансов в 185, чем 170. Уверяю, что это так".

Чимаев победил Бернса единогласным решением на UFC 273 в Джексонвилле.