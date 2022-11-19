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Сегодня, 13:39

Малыхин считает, что Федор Емельяненко максимально мотивирован перед поединком с Бейдером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Временный чемпион ONE FC Анатолий Малыхин поделился мнением о предстоящем поединке Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.

«Федор набрал неплохую форму. Он максимально мотивирован, чтобы одержать победу в реванше. В своем предыдущем поединке Емельяненко показал свою былую скорость, силу в руках и мощь. Федор — очень умный боец. Я думаю, что он сделал выводы из первого их противостояния. Он обязательно должен одержать уверенную победу в реванше.
Это будет поединок, которым он завершит свою профессиональную карьеру и будем болеть за «Последнего Императора». Бейдер — хорош, но он ломается, когда чувствует достойный отпор и хороший прессинг. Будем болеть за Федора и ждать его победы», — приводит «Спорт день за днем» слова Малыхина.

Поединок Емельяненко и Бейдера пройдет в ночь с 4 на 5 февраля на турнире Bellator 290. 46-летний россиянин заявил, что этот бой станет для него последним в карьере.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vremennyy-chempion-one-fc-malykhin-o-poedinke-emelyanenko-beyder-fedor-maksimalno-motivirovan
Федор Емельяненко
ММА
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