Чемпион ONE FC Малыхин поздравил Немков с защитой титула чемпиона Bellator

Временный чемпион ONE FC в тяжелом весе, россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал победу Вадим Немкова в противостоянии с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 288 в Чикаго.

«Вадим — просто красавец! Очень быстро перемещался, показывал отличную защиту от переводов в партер. Одним план на бой был подобран. Вадим сумел заблокировать все сильные стороны Кори Андерсона. Кори не знал, что делать и просто чувствовал себя не в своей тарелке. Хочу поздравить Вадима с отличной победой! Большой труд всегда приводит тебя к успеху, и он это в очередной раз доказал. Когда ты живешь хорошей жизнью: ценишь и любишь свою семью, уважаешь своих друзей, то все это воздастся. Вадим — молодец!» — приводит слова Малыхина «Спорт День за Днем».

На счету 30-летнего Немкова 16 побед и 2 поражения в карьере. В субботу, 19 ноября он победил Андерсона и стал победителем «Гран-при» Bellator и защитил чемпионский пояс.