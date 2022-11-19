Молдавский рассказал, над чем работал Немков перед поединком с Андерсоном

Боец ММА Валентин Молдавский рассказал, как Вадим Немков готовился к поединку против Кори Андерсона.

В субботу, 19 ноября Немков победил Андерсона и стал победителем «Гран-при» Bellator и защитил чемпионский пояс.

— Все отмечают, что у Андерсона было 15 попыток тейкдаунов, но ни одна не удалась. Защиту от этих попыток отрабатывали в American Top Team?

— И до этого отрабатывали, и в American Top Team я много в ноги проходил. Мы бы и так это отрабатывали. Логично, что Андерсон всю ставку делал на борьбу.

— Второе, что бросилось в глаза кроме защиты от проходов, что Вадим выкинул огромное количество джебов. Тоже рассчитывали, что Андерсон с ними не справится?

— По ходу боя подсказывали Вадиму — и я, и тренер Конан из American Top Team, и Федор. У Вадима получается двойной джеб. У него заходит либо комбинация «почтальон», либо подготавливающий двойной джеб. Когда подготовит, добивает правой. У него эта комбинация проходит в каждом бою, — цитирует Молдавского «РБ Спорт».

На счету 30-летнего Немкова 16 побед и 2 поражения в карьере.