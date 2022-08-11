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Малыхин подерется за титул чемпиона ONE Championship 29 сентября

Давид Хачатрян
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Временный чемпион мира ONE Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин (11-0) подерется с действующим чемпионом лиги Аржаном Бхулларом (11-1) 29 сентября на ONE 161 в «Singapore Indoor Stadium» в Калланге, Сингапур.

Об этом официально сообщила лига ONE Championship. Ранее Бхуллар утверждал, что бой состоится 27 августа.

Малыхин завоевал временный титул ONE Championship 11 февраля, одолев Кирилла Грищенко (5-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в Калланге, Сингапур.

Бхуллар завоевал пояс чемпиона ONE Championship 28 апреля 2021 года, победив Брэндона Веру (16-9) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в Калланге, Сингапур.

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