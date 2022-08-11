Усман Нурмагомедов может подраться за титул Bellator 18 ноября

26-летний российский боец легчайшего веса Усман Нурмагомедов (15-0) попытается завоевать пояс чемпиона Bellator в поединке против чемпиона Патрики Фрейре (24-10), сообщает издание MMA Junkie.

Бой состоится 18 ноября. Место проведения турнира пока что неизвестно.

Ранее Нурмагомедов намекнул в Twitter, что подписал контракт на бой, а Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что Bellator сделал Усману предложение, от которого он не мог отказаться.

Нурмагомедов возглавил рейтинг легковесов Bellator после победы над Кристофером Гонсалесом (7-2) сабмишном в первом раунде. Поединок шел 2 минуты и 54 секунды. Бой состоялся 22 июля на Bellator 283 на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в Вашингтоне, США.