Малыхин поделился ожиданиями от противостояния Павловича и Блэйдса на турнире UFC

Двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин поделился мыслями о противостоянии россиянина Сергея Павловича и американца Кертиса Блэйдса.

«Сергей сейчас такой отличный ход набрал, и я вообще рад за него. Мне посчастливилось тренироваться вместе с ним. Он добрейшей души человек, все время мне подсказывал и помогал. Он вышел на совершенно другой уровень. Я думаю, что Сергей уладил свои моменты в борьбе, а на руках сильней тяжеловеса в мире сейчас просто нет. Я думаю, что это будет легкий бой для Сергея. Первые размены в стойке все решат», — приводит «Спорт День за Днем» слова Малыхина.

Поединок между Павловичем и Блэйдсом пройдет в ночь с 22 на 23 апреля на турнире UFC Вегас 71.