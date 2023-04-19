Мендес: «Махачев хочет реванш с Волкановски»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что в будущем реванш между чемпионом легкого дивизиона UFC Исламом Махачевым (24-1) и чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2) состоится.

«Ислам [Махачев] выиграл тот бой, но был ли это тяжелый бой? О да. Он был сложнее, чем я думал? Конечно. Жду ли я реванша, если он состоится? Да. Я хочу этого реванша, — сказал Мендес в интервью Jibber with Jaber. — Я знаю, что Ислам тоже хочет его. Мы ни от кого не уклоняемся. Если UFC организует этот поединок, он состоится. Это случится по взаимной готовности обеих сторон. Они хотят этого, мы хотим этого. Я надеюсь, что UFC сделают это грандиозным событием».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.