Малыхин обратился к Немкову после его боя с Андерсоном

Временный чемпион ONE Championship, на счету которого 10 побед и ни одного поражения Анатолий Малыхин предложил чемпиону Bellator в полутяжелом весе Вадиму Немкову (14-2) помощь в подготовке к следующем поединку.

«Посмотрел бой, могу сказать одно — Вадик, брат, если тебе нужна победа, набери мне, тебе нужно позвать лучшего вольника в MMA», — приводит слова Малыхина matchtv.ru.

Немков провел бой с американцем Кори Андерсоном (16-5) 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Бой за титул в полутяжелом весе, финал Гран-при Bellator завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца третьего из пяти раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.