Диас и Порье устроили перепалку в соцсети

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) поздравил Нейта Диаса (20-13) с днем рождения, призвав подписать контракт на бой.

«Подпиши контракт на бой и получи по заднице на свой день рождения», — написал «Бриллиант» Порье в Twitter.

«Братан, ты абсолютно никому не нравишься, ты полный неудачник. Кто-то должен надеть на тебя лиловый пояс. Но спасибо за поздравления с днем рождения», — ответил Порье Диас.

Бойцы должны были подраться в 2018 году, однако «Бриллиант» снялся с боя из-за травмы бедра.

Порье 11 декабря 2021 года на UFC 269 проиграл чемпиону в легком весе Чарльзу Оливейре (22-12) в третьем раунде. Бразилец выиграл сабмишном (удушением сзади).

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).