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Сегодня, 15:23

Александр Шаблий рассказал, какое впечатление произвел на него поединок Немкова и Андерсона

Виктория Кравченко
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Российский легковес Bellator Александр Шаблий в интервью MMA.Metaratings.ru рассказал, что думает о прошедшем бое россиянина Вадима Немкова и американца Кори Андерсона, который был признан несостоявшемся.

— Какое впечатление произвел на вас весь поединок Немкова и Андерсона?

— В целом мне понравилось, как Вадим действовал на дистанции и тактика на бой была у него логичной. Я слышал, как Федор подсказывал ему из угла, и он следовал его советам — держать соперника на дистанции и постоянно двигаться. У Вадима хорошее чувство дистанции для этого веса. Он сделал все, что от него зависело. Андерсон тоже понимал, что ему нужно делать, а именно переводить бой в борьбу и как можно дольше удерживать Немкова в партере, зарабатывая тем самым очки.

Бой между Немковым и Андерсоном был остановлен в конце третьего раунда, когда американский спортсмен нанес неумышленный удар головой. Бойцы сразились на турнире Bellator 277, который состоялся в ночь на 16 апреля в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Источник: https://mma.metaratings.ru/articles/u-rossiyskikh-boytsov-v-bellator-ne-dolzhno-byt-problem-shabliy-o-nemkove-yane-i-boe-s-primusom/
Вадим Немков
Вадим Шаблий
ММА
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