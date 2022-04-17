Александр Шаблий рассказал, какое впечатление произвел на него поединок Немкова и Андерсона

Российский легковес Bellator Александр Шаблий в интервью MMA.Metaratings.ru рассказал, что думает о прошедшем бое россиянина Вадима Немкова и американца Кори Андерсона, который был признан несостоявшемся.

— Какое впечатление произвел на вас весь поединок Немкова и Андерсона?

— В целом мне понравилось, как Вадим действовал на дистанции и тактика на бой была у него логичной. Я слышал, как Федор подсказывал ему из угла, и он следовал его советам — держать соперника на дистанции и постоянно двигаться. У Вадима хорошее чувство дистанции для этого веса. Он сделал все, что от него зависело. Андерсон тоже понимал, что ему нужно делать, а именно переводить бой в борьбу и как можно дольше удерживать Немкова в партере, зарабатывая тем самым очки.