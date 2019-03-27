Макгрегор завершил карьеру не из-за расследования полиции

Представитель юридической группы Конора Макгрегора​ Карен Кесслер отметила, что решение бойца завершить карьеру никак не связано с расследованием в отношении него. Полиция Ирландии расследует дело об изнасиловании, к которому может быть причастен спортсмен.

- Эта история циркулирует в течение некоторого времени, и неясно, почему о ней сообщили только сейчас, - цитирует ESPN Кесслер. - Предположение о том, что заявление об отставке Конора связано с этим слухом, абсолютно неверно. Если Конор будет бороться в будущем, то это должно быть в среде, где бойцов уважают за их ценность, их мастерство, их тяжелую работу и их преданность спорту.

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