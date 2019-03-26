The New York Times: полиция расследует возможную причастность Макгрегора к изнасилованию

Полиция Ирландии расследует дело об изнасиловании, к которому может быть причастен знаменитый боец ММА Конор Макгрегор, сообщает The New York Times.

Как указывает издание, спортсмену пока не предъявлено обвинение, он не был арестован. Его адвокат отказывается от комментариев по этому поводу. Полицейские проверяют факты по этому делу.

В январе нынешнего года сообщалось, что спортсмен (предположительно, Макгрегор), был задержан по подозрению в изнасиловании женщины в ночь на 10 декабря в одном из отелей. Она не стала сразу подавать заявление в полицию. Спортсмен был доставлен в участок и допрошен. Через некоторое время его отпустили без предъявления обвинений.

Ранее ирландец объявил о завершении карьеры в ММА. Всего он провел 25 поединков: одержал 21 победу (18 из которых досрочно) и потерпел четыре поражения.