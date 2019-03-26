Глава Союза ММА России: "Уход Макгрегора не скажется на развитии смешанных единоборств"

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин отметил, что решение ирландского бойца Конора Макгрегора​ завершить карьеру никак не скажется на развитии смешанных единоборств (ММА).

30-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах во вторник на своей странице в Твиттере.

- Макгрегор в определенный момент своими победами и боями привлек внимание к нашему виду спорта, - цитирует ТАСС Габдуллина. - Мы не можем говорить ему "спасибо" за поведение в некоторых моментах, поскольку мы иначе воспитываем наших спортсменов. Тем не менее, в мире есть люди, которые, смотря на него, пришли в ММА. Но наш вид спорта будет развиваться и после ухода Макгрегора, это никак не скажется.