Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после поражения Дастина Порье Чарльзу Оливейре ответил на вопрос Нейта Диаса о том, как он мог проиграть американцу.

«Ему дважды повезло, вот и все, — написал Макгрегор в Twitter. — Это был позорный для него вечер. Никакущий в партере. Но это было шокирующе! Всем добра и счастья!»

Порье проиграл Оливейре удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.