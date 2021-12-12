Макгрегор — о поражении Порье Оливейре: «Это был позорный для него вечер. Никакущий в партере»
Макгрегор назвал позорным выступление Порье в поединке с Оливейрой
11:11
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после поражения Дастина Порье Чарльзу Оливейре ответил на вопрос Нейта Диаса о том, как он мог проиграть американцу.
«Ему дважды повезло, вот и все, — написал Макгрегор в Twitter. — Это был позорный для него вечер. Никакущий в партере. Но это было шокирующе! Всем добра и счастья!»
Порье проиграл Оливейре удушением сзади на UFC 269 в Лас-Вегасе. Бразилец провел первую успешную защиту титула в легком весе.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1469912036956119040
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