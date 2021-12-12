Фанат украл очки у Оливейры после боя с Порье. Охрана UFC его разыскала

Болельщик сорвал очки с чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, когда тот покидал зал после боя с Дастином Порье. Момент попал на видео.

На пресс-конференции у Оливейры уточнили, что произошло в том эпизоде.

— Мне показалось, что, когда вы выходили из клетки, один фан украл ваши очки. Так и было? — поинтересовался журналист у Оливейры.

— Да (смеется). Он украл их. Но охрана UFC разыскала его и вернула мне очки.

Оливейра победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. Бой состоялся на шоу UFC 269 в Лас-Вегасе (Невада, США). На счету 32-летнего бразильца 32 победы и 8 поражений в ММА.