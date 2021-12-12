Александр Емельяненко показал фото с братом Федором и Николаем Валуевым
11:38
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал новый пост. Боец выложил фотографию с братом Федором и экс-чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории Николаем Валуевым.
«Федор, Николай и я!» — подписал фотографию Александр.
На счету 40-летнего Александра Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У 32-летнего Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.
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