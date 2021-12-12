Александр Емельяненко показал фото с братом Федором и Николаем Валуевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал новый пост. Боец выложил фотографию с братом Федором и экс-чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории Николаем Валуевым.

«Федор, Николай и я!» — подписал фотографию Александр.