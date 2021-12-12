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Александр Емельяненко показал фото с братом Федором и Николаем Валуевым

11:38

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал новый пост. Боец выложил фотографию с братом Федором и экс-чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории Николаем Валуевым.

«Федор, Николай и я!» — подписал фотографию Александр.

На счету 40-летнего Александра Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У 32-летнего Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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