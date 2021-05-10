Макгрегор не возьмет на бой с Порье жену и детей
Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор, отвечая на вопросы фанатов в Twitter, сообщил, что не возьмет в Лас-Вегас на бой с американцем Дастином Порье членов его семьи.
«Я тренирую своего сына с его первого дня. Если он захочет [стать бойцом], то будет готов. А этот бой я собираюсь провести вдали от семьи. Для разнообразия. Бои и обнимашки сложно сбалансировать. Я выйду [на бой] как дикая собака», — написал Макгрегор.
Гражданская супругу Макгрегора — Ди Девлин — присутствовала на всех его боях в UFC. С 2018 года Конор стал брать на поединки своего сына (родился весной 2017-го), а потом и дочь (родилась в январе 2019-го). Через неделю в семье Макгрегора ожидается очередное пополнение.
Бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264.
Yes! I've been training my son since day 1. He will be ready if he decides too.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021
I am going to do this fight away from the family also. For a change. Fights and boppies and cuddles is a hard one to balance.
I'm going into this one a wild dog. https://t.co/fnQbJKzK9J
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