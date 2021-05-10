Макгрегор рассказал о дорогих подарках матери: машины, украшения, чеки на миллион долларов

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы фанатов в Twitter, рассказал о том, какие подарки делал матери после того, как стал выступать в UFC.

«Я дал ей небольшую пачку денег из первого бонуса (Макгрегор написал Dana 60g one — имеется в виду бонус за лучшее выступление вечера в размере 60 тысяч долларов, который он получил после первого боя в 2013 году. — Прим. «СЭ»), — написал ирландец. — С тех пор абсолютно все что угодно. Машины, одежда, дома, украшения, чеки на миллион долларов. Плюс два внука и еще один на пути к ней, ха-ха! У меня все хорошо получилось, она всегда верила в меня!»

В январе Макгрегор проиграл нокаутом американцу Дастину Порье, а в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе между ними состоится реванш. На счету 32-летнего ирландского бойца 22 победы и 5 поражений в ММА.