Макгрегор назвал вторую любимую страну после Ирландии
05:45
Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы фанатов в Twitter, назвал США второй любимой страной после родной Ирландии.
«Америка. Не могу дождаться возвращения туда», — написал Макгрегор.
В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 264 ирландец проведет бой с Дастином Порье.
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