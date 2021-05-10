Макгрегор назвал вторую любимую страну после Ирландии

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы фанатов в Twitter, назвал США второй любимой страной после родной Ирландии.

«Америка. Не могу дождаться возвращения туда», — написал Макгрегор.

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 264 ирландец проведет бой с Дастином Порье.