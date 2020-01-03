Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249. В таком случае в случае необходимости он будет готов выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

— Конор хочет драться три раза в этом году, — приводит слова президента UFC Даны Уайта ESPN. — Он надеется, что в случае победы над Ковбоем будет драться с Хабибом. Так что Конор будет готов к этому бою.

При этом руководитель организации не пояснил, будет ли готов ирландец заменить Хабиба Нурмагомедова и встретиться с Фергюсоном, если чемпион не сможет выйти на защиту титула.

Поединок в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе, а титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном 18 апреля возглавит турнир UFC 249 в Нью-Йорке.