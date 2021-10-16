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Андрей Орловский - о спаррингах с Кормье: «Пытался бросить меня через себя, но я его накрыл»

16 октября, 20:00
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью «СЭ» вспомнил спарринги чемпионом промоушена в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.

— Когда-то вы сами в АКА и спарринговали с Даниэлем Кормье. Как прошли эти спарринги?

— Тогда он был темной лошадкой, пытался мне сделать бросок через себя, но я его накрыл. Больше особо с ним не спарринговал, стоял в основном с Кайлом, с которым потом дрался в WSOF, и пару раз с Веласкезом.

— Кормье потом попер сильно в ММА. Удивились?

— Ну попер, молодец, туда ему и дорога. Пусть прет дальше.

 

В ночь на 17 октября Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40.

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Никита Горшенин все материалы автора
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