Макгрегор хочет провести бой-реванш с Хабибом в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш против Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC в Москве.

6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 7 сентября 2019-го Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

«Поставьте мой реванш на турнир в Москве», — написал Макгрегор в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов: «Хотел бы провести бой в Москве на 80-тысячном стадионе»