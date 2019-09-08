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Макгрегор хочет провести бой-реванш с Хабибом в Москве

02:28
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Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш против Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC в Москве.

6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 7 сентября 2019-го Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

«Поставьте мой реванш на турнир в Москве», — написал Макгрегор в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов: «Хотел бы провести бой в Москве на 80-тысячном стадионе»

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