Макгрегор хочет провести бой-реванш с Хабибом в Москве
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Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш против Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC в Москве.
6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 7 сентября 2019-го Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.
«Поставьте мой реванш на турнир в Москве», — написал Макгрегор в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов: «Хотел бы провести бой в Москве на 80-тысячном стадионе»
Book my rematch for Moscow.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019
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