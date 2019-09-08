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Хабиб Нурмагомедов: «Хотел бы провести бой в Москве на 80-тысячном стадионе»

01:15
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Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции после победы над Дастином Порье заявил, что хотел бы провести бой в Москве на стадионе «Лужники».

— Много мест, где можно было бы выступить. Например, в Москве, на 80-тысячном стадионе, — сказал Хабиб. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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