31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) вновь высмеял желание Майкла Чендлера (23-7) заполучить титульный бой после боя с Дастином Порье (28-7).

«Претензии Чендлера на титул — это абсурд, — написал Махачев в Twitter. — Проиграл в титульном поединке, а затем побил Тони, который идет на серии из пяти поражений. Сперва подерись с молодыми и голодными бойцами, вроде Царукяна и Добера, а там посмотрим, насколько ты хорош».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чендлер подерется с Дастином Порье (28-7) 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.