Бадр Хари завершил карьеру после поражения Овериму

37-летний Бадр Хари дал понять, что он завершил карьеру бойца после трилогии с 42-летним Алистаром Оверимом, в которой он проиграл единогласным решением судей.

После боя Хари взял микрофон и обратился к фанатам на родном нидерландском языке. После этого он на английском языке сообщил, что завершает карьеру бойца. В этот момент все присутствующие на арене зрители начали хлопать ветерану.

Хари проиграл Овериму единогласным решением судей на GLORY Collision 4, который прошел 8 октября в Арнеме, Нидерланды.