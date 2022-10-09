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9 октября, 08:05

Бадр Хари завершил карьеру после поражения Овериму

Давид Хачатрян
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37-летний Бадр Хари дал понять, что он завершил карьеру бойца после трилогии с 42-летним Алистаром Оверимом, в которой он проиграл единогласным решением судей.

После боя Хари взял микрофон и обратился к фанатам на родном нидерландском языке. После этого он на английском языке сообщил, что завершает карьеру бойца. В этот момент все присутствующие на арене зрители начали хлопать ветерану.

Хари проиграл Овериму единогласным решением судей на GLORY Collision 4, который прошел 8 октября в Арнеме, Нидерланды.
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