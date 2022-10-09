Алджамейн Стерлинг вылетел в Абу-Даби

Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг (21-3) подтвердил, что он вылетел из США в Объединенные Арабские Эмираты для финальной подготовки к бою с Ти Джеем Диллашоу (17-4) на UFC 280.

«Готов лететь 13 часов ради того, чтобы обнимать спину Диллароида на протяжении всех 25 минут. Будет больно, братан!», — написал Стерлинг в Twitter, опубликовав фотографию из аэропорта.