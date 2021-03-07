Махачев может провести бой против Фергюсона в июле

Боец UFC Ислам Махачев может провести бой против американца Тони Фергюсона в июле.

«Я буду тренироваться и во время Рамадана. Понимаю, что годы идут. Идеальная дата следующего боя [против Фергюсона] - июль», — цитирует ТАСС Махачева.

Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом американца Дрю Добера. 29-летний россиянин является партнером по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.