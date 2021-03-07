Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Махачев может провести бой против Фергюсона в июле

21:54

Боец UFC Ислам Махачев может провести бой против американца Тони Фергюсона в июле.

«Я буду тренироваться и во время Рамадана. Понимаю, что годы идут. Идеальная дата следующего боя [против Фергюсона] - июль», — цитирует ТАСС Махачева.

Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом американца Дрю Добера. 29-летний россиянин является партнером по команде чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10854149

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир