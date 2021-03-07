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Александр Емельяненко: «Все прекрасно понимают, что я Дацика побью»

20:00
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как относится к бойцу Вячеславу Дацику.

«Я не знаю, с чего начался конфликт. Словесная перепалка простая. Никакого боя не будет. Все прекрасно понимают, что я Дацика побью, — сказал Александр в интервью YouTube-каналу KOVALENKO. —  Никто не будет платить мне гонорар, который я попрошу за этот бой.

Дацик никому не интересен. Вы видели, как он боксировал? Как он последний бой провел? Абсолютно никакой. Мертвый. Мне он безразличен».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCEmOULBGjdjHcbj3AdbvV_Q

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