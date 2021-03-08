Александр Емельяненко прошел курс лечения в больнице

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал «СЭ», что 39-летний боец некоторое время находился в больнице. Ранее об этом сообщил друг Емельяненко боец Абдул-Рахман Дудаев.

«Да, он действительно был в больнице, — сказал Бостанов. — Он проходил курс лечения после загула. Давайте откровенно: загул был достаточно длительный, и без последствий на организм это все не проходит. Так что он на самом деле лечился. Но я считаю, что признать болезнь и бороться с ней — это достойно сильного человека. То, что он сам понимает, что ему нужна была помощь в лечении, — лишний раз показывает его с хорошей и позитивной стороны».

«На связи я с ним плотно только последний месяц, — отметил менеджер Емельяненко. — После его выхода из больницы мы видимся практически каждый день. У нас с ним недавно был достаточно серьезный разговор. Я говорю ему: «Саша, у тебя есть все возможности, чтобы вернуться. У тебя есть имя». В какой бы он форме ни был на той пресс-конференции [перед боем с Исмаиловым], буквально за полтора или два месяца какую форму он набрал? У него такой организм, который очень легко воспринимает нагрузки и очень быстро восстанавливается. Поэтому я ожидаю, что через пару месяцев мы увидим его в деле — надеюсь, в начале лета».

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, проиграв Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)