Магомедшарипов победил Стивенса единогласным решением судей

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235. Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился в трех раундах. Судьи единогласно отдали победу россиянину - 29:28, 29:28, 29:28.

Забит провел 18-й бой в карьере и одержал 17-ю победу. В UFC это пятая победа россиянина без поражений.

Стивенс проводил 30-й поединок в UFC. Счет побед и поражений у американца теперь равный - 15:15.