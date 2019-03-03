Магомедшарипов победил Стивенса единогласным решением судей

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235. Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился в трех раундах. Судьи единогласно отдали победу россиянину - 29:28, 29:28, 29:28.
Забит провел 18-й бой в карьере и одержал 17-ю победу. В UFC это пятая победа россиянина без поражений.
Стивенс проводил 30-й поединок в UFC. Счет побед и поражений у американца теперь равный - 15:15.
29x28 x3!@ZaBeast_MMA #UFC235 pic.twitter.com/651PD0cF5b– UFC (@ufc) 3 марта 2019 г.
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