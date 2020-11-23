Магомедов проведет бой против Побережца

Экс-боец UFC россиянин Руслан Магомедов проведет бой против украинца Дмитрия Побережца 13 декабря на турнире АСА в Москве в андеркарте боя Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

Поединок пройдет в тяжелой весовой категории. Рекорд Магомедова — 15 побед и 1 поражение. Ранее Магомедов выступал в UFC, где провел три поединка и во всех одержал победы. Дмитрий Побережец в ММА выиграл 25 боев, при 5 поражениях и одной ничьей. (пресс-служба АСА)