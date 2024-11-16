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Сегодня, 23:15

Магомед Магомедов стал новым чемпионом Top Dog в среднем весе

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Магомед «Черная кобра» Магомедов одержал победу над чемпионом Top Dog в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым на турнире в Самаре.

Бой продлился все пять раундов и завершился в пользу Магомедова единогласным решением судей.

В со-главном событии вечера экс-претендент на титул в среднем весе Тимур «Доктор» Акаимов уступил Виталию «Эншенту» Старых, который получил статус обязательного претендента на титул в среднем весе.

В третьем по важности бое турнира Top Dog 32 Музарин Мизаушев нокаутировал Кирилла «Тольятти» Черняева.

Магомед Магомедов
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