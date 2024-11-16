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Сегодня, 17:41

Адвокат менеджера бойцов ММА Бостанова прокомментировал его выход на свободу

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Менеджер российских спортсменов смешанных единоборств Азамат Бостанов вышел на свободу после 2,5 лет заключения.

Его освободили в связи с отменой приговора.

«Изначально дело Бостанова — банальная семейная ссора. Его супруга сгоряча написала заявление, после чего неоднократно отзывала свои обвинения в его адрес. К сожалению, изначально Азамата осудили. Но мы провели серьезную работу и добились желаемого результата», — заявил адвокат бывшего осужденного Денис Кашицын.

Бостанов работал со многими именитыми российскими спортсменами — в частности, Магомедом Исмаиловым, Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым.

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