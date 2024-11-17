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Сегодня, 15:42

В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко — Дацик

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Президент NFL Гилани Калиматов заявил, что реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком может пройти в Ингушетии.

«Александр сейчас живет и тренируется в Ингушетии. Фактически он здесь как дома. Мы находимся с ним в контакте, обсуждаем различные варианты сотрудничества и организации боев для него. Один из вариантов, которые мы обсуждаем внутри лиги — реванш Александра с Дациком. Несмотря на то, что Вячеслав проиграл в последнем поединке, их реванш является актуальным. Мы готовы в перспективе такой бой организовать», — сказал Калиматов.

Ближайший турнир лиги NFL пройдет в Ингушетии 21 декабря.

Поединок между Дациком и Емельяненко должен был состояться еще минувшей весной, но был перенесен на неопределенный срок.

В первом бою победу одержал Дацик за 12 секунд первого раунда. Поединок прошел 25 сентября 2022 года в Москве.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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