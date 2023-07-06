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Магомед Магомедов: «Не вижу, за счет чего Петтис может навязать игру Миксу»

Алина Савинова
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Российский боец Магомед Магомедов высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем весе между Серхио Петтисом и Патриком Миксом.

«Я заранее знал, что Петтис выиграет этот бой, потому что Питбуль уже взрослый, первый раз дрался в 61 кг и гонял много веса. Петтис — маленький, много не гонял и гораздо свежее себя чувствовал. Уже на взвешивании было видно, что Питбуль совсем истощен. Для Петтиса это был очень удобный поединок. Если Микс выйдет против Петтиса, заставит его сдаться. Не вижу, за счет чего Петтис может навязать игру Миксу. Тот габаритнее, выше его. Если вцепится, что-то ему оторвет. Но это мое мнение», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В апреле Микс стал победителем Гран-при Bellator в легчайшем весе и временным чемпионом организации. В финале турнира американец нокаутировал своего соотечественника Рауфеона Стотса в первом раунде. Теперь в объединительном поединке за титул ему предстоит встретиться с Петтисом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomed-magomedov-ne-vizhu-za-schet-chego-pettis-pobedit-miksa-264105/
Магомед Магомедов
Серхио Петтис
ММА
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