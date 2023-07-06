Гаджиев — о турнире Hardcore: «Профессионализм организации заключается в том, чтобы сделать все для спасения боя»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил действия лиги Hardcore в турнире HFC MMA 1 июля.

«Будь такое на Fight Nights, я бы попытался сделать все, чтобы спасти бой. У меня всякое бывало. Я же организатор, люди ждут. На многое бы пошел при условии согласия бойцов. Почему Анатолий Сульянов до последнего не объявлял о том, что бой сорвался? А как он мог знать об этом. У Чурчаева же постоянно менялось видение. Он то хотел драться, то не хотел. Тут вопрос больше к Шовхалу. Профессионализм организации не в том, чтобы поставить людей на весы. Профессионализм заключается в том, чтобы сделать все возможное. Сделал ли Hardcore все возможное? Я не знаю. Для этого нужно знать всю полноту картины», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В турнире HFC MMA 1 июля должен был пройти бой между Шовхалом Чурчаевым и Мухаммадом Хейбати. Однако в последний момент Шовхал не вышел на поединок.

Чурчаев провел 3 боя в ММА, во всех из которых одержал победы. В активе Хейбати 4 победы и 2 поражения.