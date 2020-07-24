Магомед Исмаилов: «Емельяненко для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная»

Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко на турнира ACA 107 поделился эмоциями после боя.

— Мы — мужчины! Мы — мужчины! Всегда стараюсь пробовать себя в чем-то новом, — сказал Исмаилов. — Каждый из нас, пробуя что-то новое, может пролететь над гнездом кукушки. Но мы продолжим пробовать. И ничего страшного, если случится этот полет.

Давно слежу за Александром. Это для меня особенный боец. Поэтому эта победа для меня особенная.

Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто болел. Все, кто ждал моего поражения: «Я намерено расстроил вас».